Как объясняют местные власти, подорожание проезда в Запорожье необходимо для стабильной работы транспортной системы города.

Из-за подорожания проезда в Запорожье, жителям города придется платить больше в автобусах, троллейбусах и трамваях, пишет Политека.

Как отмечают в компании "Запорожэлектротранс", стоимость поездки в общественном транспорте выросла на 5 гривен. Это связано с повышением затрат на энергоносители и обслуживанием транспорта.

С 10 марта пассажиры, пользующиеся автобусами, троллейбусами и трамваями, будут платить 15 грн за поездку — на 5 грн больше, чем раньше.

В компании "Запорожэлектротранс" добавили, что для школьников установлена ​​льготная цена проезда - 7,50 грн. Для студентов тариф остается таким же, как и для всех остальных пассажиров, и составляет 15 грн. Кроме того, за перевозку багажа придется заплатить 15 грн. за каждое место.

Городские власти объяснили подорожание проезда в Запорожье необходимостью покрытия роста расходов на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, а также на содержание и обслуживание подвижного состава.

По словам чиновников, такие шаги предпринимаются в целях обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта и поддержки его надлежащего технического состояния.

Подорожание проезда в Запорожье, несмотря на то, что оно коснулось значительной части населения, необходимо для стабильной работы транспортной системы города, уверяют в городской администрации.

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