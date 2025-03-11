Украинские синоптики дали прогноз погоды в Запорожье на 12 марта и рассказали, чего ожидать в этот день.

Прогноз погоды в Запорожье на 12 марта обещает высокую облачность, которая продержится весь день, сообщает Политека.

Однако, несмотря на облака, осадков не ожидается. Это обеспечивает достаточно комфортабельные условия для прогулок на свежем воздухе. Температура ночью и утром будет на уровне 9°C, но постепенно поднимется до 16°C днем, достигнув 18°C. Температура к вечеру снизится до 13°C.

Также синоптики обещают усиление ветра с максимальными порывами до 9 м/с днем. Влажность будет оставаться достаточно высокой, достигнув 80% вечером. Давление в течение дня будет уменьшаться, начиная с 748 мм и достигнув 749 мм вечером.

Этот день также отмечается интересными народными приметами. По народному прогнозу, если на 12 марта будет "южное течение" и лёгкий дождь, то лето должно быть теплым.

В то же время другие приметы пророчат: "март дорогу двинется, но заключенная в сугробе" или "и тает, и мерзнет". Так что, несмотря на то, что прогнозы указывают на ясную и бездождливую весну, народные приметы говорят о другом.

В целом прогноз погоды в Запорожье на 12 марта обещает приятный день без осадков, с умеренным ветром и теплой температурой. Это будет хорошая возможность для отдыха на улице, но стоит помнить, что мартовские перепады температуры могут быть непредсказуемыми.

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