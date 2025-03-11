Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье стало известно, где переселенцы могут получить крышу над головой.

Предлагается бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, где могут разместиться переселенцы, сообщает Политека.

Судя по объявлениям в OLX, в городе появляются новые возможности для внутренне перемещенных лиц, ищущих временное или постоянное жилье. Местные жители готовы помочь переселенцам не только предоставив место для проживания, но и поддержку в быту и обеспечение необходимыми ресурсами.

К примеру, Мария предлагает бесплатную квартиру в Александровском районе женщине в обмен на уход. За деталями можно обращаться по телефону 0963870399.

Для женщин-пенсионерок есть предложение бесплатного проживания в отдельной комнате трехкомнатной квартиры, которая находится недалеко от Крытого рынка. В объявлении о бесплатном жилье для ВПЛ в Запорожье говорится, что женщина может иметь не только крышу над головой, но и поддержку в бытовых вопросах. Контакт для связи: Наталья Алексеевна, +38 050 155 3479.

Также предлагается бесплатное жилье в комнатах на 4-5 человек для женщин с детьми. Это хороший вариант для семей, нуждающихся в временном убежище. Подробности можно узнать, позвонив по номеру 067 727 6802.

Кроме того, в объявлении предлагают комнату в частном доме для женщины с детьми. Условия удобны: вода, электричество, плита, боллер, раздельный санузел и кухня. Предлагают бесплатное питание, гигиенические средства и памперсы. Связаться можно через вайбер по номеру 073 322 3206.

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