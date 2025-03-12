Завершение отопительного сезона в Запорожье может состояться раньше традиционных сроков из-за плюсовой погоды в марте.

Из-за потепления в городе Концерн "Городские тепловые сети" снизил подачу тепла на котельных и постепенно готовится к отключению тепла, сообщает Политика.

В компании отметили, что перевели оборудование в минимальный режим потребления газа. В результате батареи в домах запорожцев стали несколько прохладнее, однако температура в квартирах все еще должна соответствовать санитарным нормам — 18 градусов для обычных домов и 22 градуса для угловых.

В случае если эти требования не соблюдаются, жители могут обращаться с жалобами на горячую линию "15-80", пока завершение отопительного сезона в Запорожье еще не состоялось.

По словам начальницы производственного отдела Концерна «Городские тепловые сети» Елены Петраковой, за последнюю неделю на горячую линию поступило лишь три обращения от жителей, которые жаловались на температурный режим в своих домах.

«Мы принимаем все обращения, выходит наша бригада по налаживанию тепловых сетей, конкретно по конкретному адресу, на элеваторный узел, смотрит как он работает», - отметила Петракова.

Несмотря на похолодание в квартирах, благодаря тому, что город сейчас потребляет вдвое меньше газа, запорожцы могут ожидать снижения платежей за отопление. Обновленные суммы можно будет увидеть уже в счетах за март. Однако даже с учетом потепления в компании не планируют немедленное завершение отопительного сезона в Запорожье.

Тепло отключат, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет превышать 8 градусов.

«Это будет зависеть от температуры наружного воздуха в течение марта, потому что это только первая декада прошла. Мы с вами видим, что потеплело, однако мы понимаем, что март – это месяц весны, когда может быть похолодание», - добавила начальница.

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