Можно с уверенностью сказать, что подорожание фруктов в Запорожье сильно ударит по карманам горожан.

В марте 2025 года наблюдается подорожание фруктов в Запорожье, сообщает Политека.

Супермаркеты обновили цены на апельсины, мандарины и бананы, что влияет на кошельки покупателей в регионе.

Средняя цена на апельсины в марте составляет 63,85 грн за килограмм, что на 51 копейку больше февральских показателей (63,34). Особенно заметно подорожали апельсины премиумкласса: их стоимость выросла до 86,80 гривен за килограмм по сравнению с 75,46 в феврале.

Однако не все цитрусовые дорожают. Мандарины, напротив, подешевели. Стоимость обычных мандаринов снизилась до 71,95 грн за килограмм, что на 1,44 меньше, чем в феврале (73,39). Также стало дешевле покупать испанские мандарины – 124,90 грн против 134,40 месяц назад. Клементины также подешевели, стоя теперь 69,90 грн за кг, что на 5,83 меньше по сравнению с февральскими ценниками (75,73).

В то же время, за бананы тоже придется платить больше. Средняя цена на бананы в марте составляет 70,75 гривен, что на 5,05 больше чем в последний месяц зимы (65,70).

Таким образом, хотя цены на некоторые цитрусовые снизились, в целом подорожание фруктов в Запорожье что "ударит по кошелькам".

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