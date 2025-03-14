Цены на бутылированную продукцию в городе выросли почти на 50% за последние годы, сообщает Политека.

О подорожании воды в Запорожье свидетельствуют данные компании «Аквагид», проведшей соответствующее исследование. Результаты показали, что жители города платят еще мало по сравнению с другими регионами.

Компания отмечает, что в 2021 году стоимость этого необходимого продукта повысилась с 90 гривен до 134 за бутыль объемом 18,9 литров. Это почти на 50% больше, чем три года назад. Несмотря на переписку ценников в большую сторону, город оставляет статус одного из регионов с самыми низкими ценами.

Подорожание воды в Запорожье: сколько стоит в других областях

Так, больше всего в Украине платят на Херсонщине — 210 гривен за тот же бутиль, и на Черниговщине — 182. На Днепропетровщине цена самая низкая (99 гривен).

Несмотря на общий рост стоимости, украинцы продолжают активно пользоваться услугами доставки этого продукта. В 2024 году количество заказов на доставку значительно выросло и превысило показатели 2021 года.

Так, было зафиксировано более 648 тысяч запросов на доставку, хотя количество работающих на рынке поставщиков сократилось до 302 брендов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.