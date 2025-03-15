Украинские синоптики дали прогноз погоды в Запорожье на 16 марта и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 16 марта сулит пасмурный день, однако осадков не ожидается, сообщает Politeka.

Температура ночью будет держаться на уровне +12°C, а утром останутся такой же, увеличиваясь днем ​​до +20°C. Температура вечером снова опустится до +11°C. Таким образом, день будет достаточно тёплым, но не очень солнечным, поскольку облака кроют небо.

Скорость ветра составит 3,2 м/с, а днем ​​и вечером снизится до 2,7-3,3 м/с. Влажность воздуха будет меняться в течение дня: ночью она составит 83%, а утром снизится до 69%. Однако к вечеру влажность снова увеличится до 82%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на отсутствие осадков, воздух будет очень влажным, что будет создавать некоторое ощущение сырости.

Атмосферное давление будет уменьшаться в течение дня. Ночью он составит 748 мм рт. ст., а к вечеру упадет до 744 мм рт. ст. Это не существенное изменение, но указывает на то, что температура будет оставаться стабильной, без резких колебаний.

По народным приметам, этот день может указывать, каким будет лето. Если в этот момент выпадает пасмурность и дождь, то можно ожидать дождливое лето. Однако, если в эти сутки все стабильно и без осадков, это, как правило, является знаком того, что лето будет спокойным и без сильных дождей. Раньше, когда крестьяне готовились к весенним работам, этот день был отведен для начала подготовки к посадке картофеля.

Следовательно, прогноз погоды в Запорожье на 16 марта обещает отсутствие осадков. Это отличное время для того, чтобы провести его на свежем воздухе. Однако стоит помнить, что день будет пасмурным и солнце, вероятно, не появится.

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