Прогноз погоды в Запорожье неделя с 17 по 23 марта предполагает пасмурные дни с небольшими осадками и постепенным повышением температуры.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 17 по 23 марта обещает переменные погодные условия с постепенным потеплением, сообщает Politeka.

В этот период будут преобладать пасмурные дни, но и будут периоды солнечного света. Тепло будет равномерным с перерывами на осадки в виде дождя и снега.

В понедельник (17.03) температура утром составит +4°C, днем ​​повысится до +10°C, но солнце будет слабым. Ожидается без осадков, но облачность будет держаться. При появлении грачей в этот день весна не заставит себя ждать.

18 числа к утру будет еще холодно, температура ночью опустится до -1°C, а днем ​​до +4°C. Утром будет идти мелкий дождь со снегом, но осадки прекратятся после обеда. Это традиционное время для садоводств.

19 числа обещает ясное небо, ночью столбики термометра снизятся до -1°C, днем ​​до +9°C. В течение дня небо будет ясным.

На следующий день, 20-го, следует ожидать следующих показателей: термометр утром покажет +5°C, днем ​​повысится до +11°C. Облака затянут небо только во второй половине дня. Ветер будет умеренный.

21 числа будет преимущественно облачно, столбики терсометра днем ​​достигнут +11°C. Будут ветры, характерные для этого периода, но осадки не ожидаются.

В субботу (22.03) в городе тоже будет пасмурно, но без дождей. Температура днем ​​+12°C, вечером +10°C.

23-го будет пасмурно, днем около +13°C. В течение дня можно заметить быстро плывущие облака, указывающие на тепло и дождь.

Таким образом, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 17 по 23 марта свидетельствует о постепенном потеплении с перерывами на облачные дни и небольшие осадки.

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