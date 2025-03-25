Подорожание фруктов в Запорожье, узнайте, сколько теперь придется платить за привычные продукты.

Подорожание фруктов в Запорожье заставляет многих покупателей пересмотреть свою привычную продуктовую корзину, пишет Политека.

Как отмечает Минфин, в середине марта стоимость некоторых сортов приближается к 250 гривен за килограмм.

Согласно последнему мониторингу, стоимость яблок продолжает расти. В Украине в марте она увеличилась на 11,2% по сравнению с февралем и в среднем составляет 42,31 грн/кг. Для более дорогих сортов, таких как Айдаред, она достигла 46,80 грн/кг, что на 11,8% дороже месяца раньше.

После подорожания фруктов в Запорожье, яблоки можно найти в супермаркетах по цене от 39,99 у Novus до 44,62 – у Metro.

В то же время стоимость винограда в городе снизились на 3%. Цены в марте составляют 249,15 грн/кг по сравнению с 256,74 в феврале. Однако, даже после снижения, стоимость винограда остается значительно выше яблок. Самый дешевый виноград в магазинах города можно приобрести за 189,90 грн/кг у Auchan, в то время как у Megamarket цена достигает 347,80 гривен.

Покупателям советуют обращать внимание на акции в супермаркетах и ​​искать выгодные предложения, чтобы сэкономить. Также рынки и маленькие магазины могут быть хорошими альтернативами для покупок, ведь цены там иногда бывают значительно ниже.

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