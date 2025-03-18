Прогноз погоды в Запорожье на 19 марта обещает переменчивый день, сообщает Politeka.

Утром будет облачно, но вскоре небо прояснится, а к концу дня тучи больше не появятся. Осадков не предвидится, так что день будет сухим и комфортным.

Температура воздуха ночью опустится до -3°C, а днем ​​поднимется до +6°C. Однако из-за ветра с порывами до 4,8 м/с утренние часы будут казаться холоднее. Атмосферное давление в течение дня остается стабильным – 755-760 мм рт. ст. Влажность воздуха будет меняться от 29% до 64%, что делает воздух свежим и комфортным для пребывания на улице.

За последние 130 лет этот день быо самым теплым в 1990 году, температура достигала +17°C, а самым холодным – в 1963 году, когда зафиксировали -16°C.

Согласно народным приметам, в этот период можно увидеть белого аиста, который возвращается из теплых краев, а если облака быстро и высоко плывут по небу, следует ожидать хорошей атмосферы.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 19 марта обещает солнечный день без осадков, а теплые условия будет способствовать приятным весенним прогулкам.

И хоть настоящее весеннее тепло еще впереди, однако изменения в атмосфере уже ощущаются. Так что синоптики советуют запорожцам и гостям города использовать эту возможность и насладиться теплым весенним днем ​​с родными, близкими и друзьями.

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