Тариф на электроэнергию в Запорожье изменился благодаря правительственному постановлению №37 от 17 января 2025 года, обновившему правила для потребителей, использующих электроэнергию для отопления.

С 1 мая 2025 года тариф на электроэнергию в Запорожье и других городах увеличится из-за отмены льготного тарифа для домохозяйств с электрическим отоплением, сообщает Politeka.net.

Рассказываем важные нюансы.

До сих пор для таких потребителей действовал льготный тарифный план – 2,64 грн за киловатт в час для первых 2 тысяч в месяц. Однако с мая цена на свет вырастет вдвое: за каждый киловатт в час придется платить 4,32 грн. Это изменилось благодаря правительственному постановлению №37 от 17 января 2025 года, изменившему правила вычисления стоимости для потребителей, использующих электричество для отопления.

Вот актуальные тарифы на электроэнергию в Запорожье:

до 2 000 кВт-ч в месяц – 2,64 грн/кВт-ч;

свыше 2 000 кВт-ч – 4,32 грн/кВт-час.

Однако следует отметить, что правительство должно еще принять решение о продлении или изменении этих цен в следующем году, так что окончательная ситуация пока не ясна, но повышение следует ожидать.

Кроме этого возможно изменятся и другие коммунальные услуги, ведь ситуация с коммунальными платежами остается сложной. Рекомендуется следить за новостями и готовиться к изменениям, ведь учитывая повышение цен, важно заранее планировать бюджет во избежание финансовых затруднений.

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