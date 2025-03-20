Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье доступно, в частности, в общежитиях и центрах временного размещения.

Существует несколько вариантов бесплатного жилья для переселенцев в Запорожье , сообщает Politeka.

Город предлагает разнообразный вариант, включая общежития, модульные городки и другие закладки для людей, вынужденных покинуть дома из-за военной агрессии россии.

Одним из крупнейших центров временного размещения является Запорожский медицинский профессиональный колледж на Ореховском шоссе, 14. Здесь доступны 172 комнаты, из которых на сегодняшний день свободны 36 мест. Заведение может разместить до 120 человек. За дополнительной информацией можно обратиться к Оксане Гладыш по телефону (067) 717-43-33.

Еще одно место для проживания предлагает Дом культуры «Помощь нации», расположенный на улице Пищевая, 5. По предварительной записи здесь можно получить временное жилище для ВПЛ. Контактное лицо Александр Шульга, телефон для связи: (098) 492-00-98.

Для тех, кто ищет квартиру в центре города, есть варианты на улице Железнодорожной, 24. Однако стоит заранее уточнить наличие свободных комнат. Похожая ситуация и на улице Почтовая, 10 – перед поселением необходимо позвонить для проверки наличия свободных мест.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье обеспечивает временное убежище для оказавшихся в сложных условиях людей. Однако следует помнить, что в обязательном порядке следует покрывать коммунальные расходы. Рекомендуется предварительно связаться с контактными лицами для уточнения условий и мест.

Для получения дополнительной информации и регистрации на проживание обращайтесь к указанным контактам.

Источник: olx.ua

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