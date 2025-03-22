На украинских АЗС не отмечено подорожание горючего в Запорожье, что стало хорошей новостью для водителей, пишет Политека.
Согласно информации Консалтинговой группы "А-95", средняя стоимость А-95 на украинских заправках составляет 56,34 грн за литр, что на 32 копейки меньше по сравнению с предыдущим днем. Однако в экспертной среде прогнозируют еще большее падение вниз.
Ожидается, что подорожание горючего в Запорожье в ближайшее время не состоится, а цены на бензин могут упасть еще на 0,5-1 грн/л.
В целом крупные сети АЗС продают бензин за 52,95-59,74 гривен. Высокая стоимость зафиксирована на заправках Shell, где литр стоит 59,74 грн. В то же время Neftek, SOCAR, WOG и ОККО продают его по цене 58,99 грн/л.
Меньше всего можно заплатить на заправках "Авантаж 7" - 52,95. Кроме того, бензин по цене 52,99 можно приобрести на VostokGaz, а по 53 – на "Фактор".
Эксперты также прогнозируют дальнейшее удешевление. Потребление в марте 2025 года на 10-15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что способствует удешевлению нефтепродуктов.
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