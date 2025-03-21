Предварительно завершение отопительного сезона в Запорожье и области прогнозируется на конец марта - начало апреля, сообщает Политека.

По словам главы областной военной администрации Ивана Федорова, хотя в начале марта установилась теплая погода, в 20 числах месяца ожидается похолодание. Это может повлиять на сроки отключения тепла в жилищах горожан.

Согласно нормативам батареи станут холодными после того, как среднесуточная температура стабильно превысит +8°C в течение трех дней подряд, однако пока неизвестно, когда продержится такая температура.

Завершение отопительного сезона в Запорожье и области: что влияет

Решение об отключении тепла принимается с учетом таких факторов, как температурные показатели, состояние энергосистемы и решения местных органов власти.

Итак, если теплая погода наступит быстрее, это влияет и на батареи в местных домах.

Кроме этого, в условиях военного состояния важно рационально использовать энергоресурсы и если слишком рано выключить батареи – мы будем иметь перегрузку энергосистемы. Однако, назвав это, в некоторых общинах, в частности в Степненской, это уже сделали.

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