Прогноз погоды в Запорожье на 22 марта обещает теплую и комфортную весеннюю температуру, сообщает Politeka.

По прогнозу синоптиков, ночные тучи поутру рассеются, подарив городу ясный день. Лишь днем ​​небо затянется облаками, но уже к вечеру они снова исчезнут. Осадков не прогнозируется. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +3°C ночью до +12°C днем, а вечером опустится до +7°C.

Атмосферное давление остается стабильным и комфортным – 761 мм рт. ст. ст. утром и 759 мм рт. ст. к вечеру. Влажность воздуха возрастает с 86% на рассвете до 38% в день, что создает приятный микроклимат. Ветер будет слабым – в среднем 1-2 м/с.

21 марта отмечается день весеннего равноденствия – момент, когда ночь и день сравниваются по продолжительности. Эта информация подтверждается астрономическим началом весны, а народные приметы связывают ее с сильными ветрами и возвращением тепла. Если в родные края возвращается жаворонок, это обещает теплую весну. Также наблюдатели отмечают: если облака плывут высоко и быстро, то в ближайшие дни следует ожидать хорошей погодных условий.

Прогноз погоды в Запорожье на 22 марта способствует хорошему настроению и намекает на возможность спланировать весенние прогулки или отдых на открытом воздухе.

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