Тарифы на газ в Запорожье и других регионах Украины могут подняться – уже этим летом платежки могут резко возрасти, сообщает Politeka.net.
Такое мнение высказал Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг.
Возможная цена:
По его словам, ценники могут подняться до 9,5-10 грн за кубометр. Хотя в теплое время года потребление голубого топлива меньше, чем зимой, возможный рост платежек все же повлияет на расходы домохозяйств, особенно если тенденция удорожания сохранится осенью.
Причины:
Закупки на внешнем рынке – Украине нужно купить от 3 до 4 миллиардов кубометров голубого топлива, а цены на него остаются высокими.
Политические факторы – повышение во время избирательной кампании может стать непопулярным решением для власти, так что ситуация может изменяться в зависимости от политической обстановки.
Ситуация сейчас:
- Тарифы на газ в Запорожье составляют 7,79 грн. за кубометр (с НДС).
- Компания «Нафтогаз» снабжает газ теплоснабжающим предприятиям за 7,4 грн за кубометр.
Прогнозировать окончательную стоимость сложно, ведь все зависит от спроса, закупочной стоимости голубого топлива и погодных условий. Если холодная погода увеличит потребность в голубом топливе, тарифный рост станет еще более вероятным.
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