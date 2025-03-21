Тарифы на газ в Запорожье и других регионах могут значительно повыситься из-за ряда факторов.

Тарифы на газ в Запорожье и других регионах Украины могут подняться – уже этим летом платежки могут резко возрасти, сообщает Politeka.net.

Такое мнение высказал Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Возможная цена:

По его словам, ценники могут подняться до 9,5-10 грн за кубометр. Хотя в теплое время года потребление голубого топлива меньше, чем зимой, возможный рост платежек все же повлияет на расходы домохозяйств, особенно если тенденция удорожания сохранится осенью.

Причины:

Закупки на внешнем рынке – Украине нужно купить от 3 до 4 миллиардов кубометров голубого топлива, а цены на него остаются высокими.

Политические факторы – повышение во время избирательной кампании может стать непопулярным решением для власти, так что ситуация может изменяться в зависимости от политической обстановки.

Ситуация сейчас:

Тарифы на газ в Запорожье составляют 7,79 грн. за кубометр (с НДС).

Компания «Нафтогаз» снабжает газ теплоснабжающим предприятиям за 7,4 грн за кубометр.

Прогнозировать окончательную стоимость сложно, ведь все зависит от спроса, закупочной стоимости голубого топлива и погодных условий. Если холодная погода увеличит потребность в голубом топливе, тарифный рост станет еще более вероятным.

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