Прогноз погоды в Запорожье на 24 марта обещает изменяющиеся условия в течение дня, сообщает Politeka.

Утро обещает быть ясным с умеренной температурой на уровне +6°C. Вечером к обеду температура поднимется до +13°C, а вечером снова снизится до +10°C. Ветер будет умеренным, достигая скорости 4 м/с, а влажность воздуха будет постепенно уменьшаться в течение дня, колеблясь от 61% утром до 47% в вечернее время. Давление в атмосфере остается стабильным, на уровне 762-764 мм рт. ст., что свидетельствует о спокойной и беззаботной атмосфере.

В этот день ожидается дождь. Утром небо будет ясным, но уже вечером снова затянется облаками. Это характерный признак весеннего перехода, когда погодные условия становятся непредсказуемыми, но не достигают экстремальных значений.

Согласно народным приметам, в этот день начинает двигаться сок в берегу, что свидетельствует о приближении настоящей весны. Традиционно, этот день также ассоциируется с началом хорошего периода для погодных условий. В народе существует примета, что пушистый иней, часто покрывающий землю в это время, предвещает тепло и сухость, а если март уносит с собой холод, то лето будет очень теплым. Отметим, что в конце марта могут быть заморозки, но они не аномальны для этого месяца.

Прогноз погоды в Запорожье на 24 марта обещает приятную весеннюю атмосферу с ясным утром и облачным вечером, без осадков, что позволит наслаждаться в последние дни холода перед приходом настоящего тепла.

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