Синоптики поделились прогнозом в Запорожье на неделю с 24 по 30 марта.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 24 по 30 марта обещает изменяющиеся условия, сообщает Politeka.

В понедельник небо будет ясным с самого утра, а вечером затянется облаками, без осадков. Максимальная температура днем ​​достигнет +13°C, в ночные часы ожидается +6°C. Ветер умеренный, а вероятность осадков минимальна.

Во вторник погода будет пасмурной с утра до вечера, также без дождя. Температура днем ​​поднимется до +16°C, ночью +7°C. По народному прогнозу, этот день указывает на активное схождение снежного покрова и возможность посева редиса.

В среду, утром возможны дожди, которые к вечеру прекратятся. Температура днем ​​+17°C, ночью +9°C. Если в этот день будет туман, то лето будет дождливым.

27 числа, в четверг, тоже будет облачно, но без дождя. Днем +18°C, в ночной период +9°C. Если будет слышен гром, лето обещает быть плодородным.

В пятницу солнце появится за облаками, и тоже обещает сухую погоду. Днем термометр покажет +17°C, ночью +10°C. Все признаки указывают на теплую весну.

29 числа, в субботу, тоже не будет дождя. Днем +17°C, ночью +10°C, а в этот день солнце не покажет себя, это может означать теплую весну.

В конце недели, 30 числа, будет облачно, без осадков, и температура днем ​​поднимется до +18°C.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 24 по 30 марта предполагает изменения от облачности до ясных моментов, но без существенных осадков.

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