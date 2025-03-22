Окончание отопительного сезона в Запорожье планируется уже совсем скоро.

Городской совет сообщил об ожидаемой дате окончания отопительного сезона в Запорожье, сообщает Политека.

Как сообщили в городском совете, с началом марта температура значительно повысилась.

Первые дни месяца оказались аномально теплыми, в результате чего в областном центре было зафиксировано восемь температурных рекордов. Однако на этой неделе в регионе похолодало, а уже в конце недели синоптики прогнозируют новое потепление.

Городской совет сообщил, что окончание отопительного сезона в Запорожье состоится, когда среднесуточная температура в течение трех дней стабильно превысит 8 градусов тепла, как это предусмотрено законодательством. По данным синоптиков, это, вероятно, произойдет в конце марта.

В связи с этими изменениями концерн "Городские тепловые сети" уже снизил потребление природного газа почти вдвое, что привело к охлаждению батарей в домах жителей.

После того, как тепло выключат, в межсезонный период работники тепловых сетей проведут важные гидравлические испытания на прочность и плотность.

По результатам испытаний планируется устранить проблемные участки и провести необходимые ремонты. В планах капитальный ремонт четырех котлов, замена трех насосов, а также обновление 11 тысяч метров магистральных и распределительных трубопроводов и 1000 единиц запорной арматуры.

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