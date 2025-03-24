Для проведения плановых технических работ будут введены графики отключения света в Запорожье на неделю с 24 по 30 марта.

Из-за плановых ремонтов электрооборудования Запорожьеоблэнерго обнародовало графики отключения света в Запорожье с 24 по 28 марта , сообщает Politeka.

По данным облэенерго, в понедельник, 24 марта, с 09:00 до 17:00 без электроснабжения могут остаться дома на Центральном бульваре (23, 27) и на улице Автомобильной (23, 25, 7). Также в этот день с 13.00 до 17.00 электроснабжение будет отключено на ул. Светлый (10, 4, 4а, 6, 6а).

Во вторник с 09:00 до 17:00 плановые работы запланированы на бульваре Центральном (25, 25В), ул. Ивана Богуна (12-71а), а также на улицах Академика Глушко, Победы, Нагнибиды и других. Кроме того, с 13.00 до 17.00 возможны отключения на проспектах Инженера Преображенского (9, 11) и Юбилейном (17а).

В среду, 26 числа, с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно будет отключено на бульваре Центральном (24), ул. Ивана Богуна, Вячеслава Радионова, Музыкальной, Радостной и Сказочной. Кроме того, с 10:00 до 16:00 без электроэнергии могут остаться дома по ул. Зеленая (1-10), Развлечения (12-19) и Санаторная (26).

В четверг с 09:00 до 17:00 не будет электричества на бульваре Центральном (8, 8А, 10, 12, 12А, 14), Патриотической (54А), а также на улице Адмирала Ушакова (166А-208).

В пятницу, 28 числа, обесточение будет продолжаться с 09:00 до 17:00 на улицах Отдыхавой, Уютной, Радужной и Лучной.

Жителей города призывают заранее подготовиться к возможным перебоям из-за графиков отключения света в Запорожье с 24 по 28 марта, зарядить необходимые устройства и учесть это при планировании своего времени. Подробности можно уточнить в местных энергетических службах или на официальных ресурсах.

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