Потребители уже заметили подорожание овощей в Запорожье в марте 2025 года.

Подорожание овощей в Запорожье отличилось не на всей продукции, сообщает Политека.

На этой неделе в Украине наблюдается интересная тенденция на рынке: цены на морковь снизились, а вот на огурцы выросли.

На рынке корнеплодов цены на морковь на этой неделе снизились на 10%. Фермеры сейчас предлагают ее по 25-32 грн/кг, что является средним показателем этого периода. Снижение стоимости связано с избыточным предложением некондиционной продукции, появившейся на рынке из-за теплой зимы.

Теплые температуры привели к быстрому ухудшению ее качества в холодильниках мелких хозяйств, что заставляет фермеров быстрее продавать имеющиеся запасы. В то же время, владельцы хорошо хранящейся качественной моркови отказываются от продажи, ожидая лучших условий на рынке.

Несмотря на понижение стоимости по сравнению с предыдущей неделей, продукт сейчас в среднем в 3 раза дороже, чем в марте прошлого года.

Подорожание овощей в Запорожье: что с другими продуктами

В городе наблюдается рост стоимости огурцов. Средние цены на местный продукт варьируются от 95 до 140 грн/кг, что на 12% дороже, чем в начале недели. Основными факторами такой ситуации явились рост спроса со стороны розничных сетей и крупных оптовых компаний, а также сокращение импорта.

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