Согласно прогнозу погоды в Запорожье на 25 марта , жителей города ожидает теплый, но облачный день, сообщает Politeka.

Солнце в этот день будет прятаться за облаками с утра и до вечера, однако синоптики уверяют – осадков не gthtl, fxf'nmcz.

Температура воздуха будет расти. Ночью и утром столбики термометров будут показывать +6 ° ... + 9 °, а днем ​​воздух прогреется до комфортных +13 ... +14 °. Самым теплым моментом дня станет период с 12:00 до 15:00, когда температура достигнет своего максимума – +14°. К вечеру она снизится до +11°.

Ветер преимущественно юго-восточный, с порывами до 4 м/с, так что сильного ветра не будет. Атмосферное давление будет несколько снижаться – от 758 мм рт. ст. ночью до 752 мм вечером, а влажность воздуха будет колебаться от 54% в дневные часы до 76% ближе к вечеру.

Народный прогноз погоды в Запорожье на 25 марта также напоминает, что в это время активно сходит снег, а почва полностью оттаивает, поэтому можно начинать сеять редис. В древности верили, что если стоит туман, то это обещает хороший урожай льна и конопли.

Несмотря на пасмурное небо, есть надежда на теплый и весенний день без дождя. Поэтому горожанам советуют пользоваться этим и выходить на прогулки.

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