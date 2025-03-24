Цены снизятся для определенных категорий, а для остальных пассажиров тарифы в Запорожье останутся неизменными.

Планируется пересмотреть тарифы в Запорожье на проезд в общественном транспорте, что будет включать значительное снижение стоимости для отдельных категорий пассажиров, сообщает Politeka.net.

Как сообщила исполняющая обязанности мэра города Регина Харченко, изменения касаются преимущественно льготных категорий населения, согласно решению исполнительного комитета горсовета.

Для остальных пассажиров все останется неизменными. По данным городских властей, студенты вузов, учащиеся профтехучилищ и школьники смогут воспользоваться 50% скидкой на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах.

Студенты смогут приобрести билеты по льготной цене непосредственно у водителя (наличными или безналичными через QR-код, мобильное приложение или транспортную карточку "Сечь Студенческая"). Месячные билеты доступны только в безналичном формате. Льгота будет действовать по будням (понедельник-пятница) и не распространяется на выходные, праздничные и нерабочие дни. Для получения скидки нужно предъявить студенческий билет.

В настоящее время тарифы в Запорожье на общественный транспорт составляют:

для трамваев и троллейбусов – 15 гривен,

для автобусов коммунального предприятия – 15 гривен,

для маршрутных такси – от 17 до 18 гривен в зависимости от маршрута.

Льготы на проезд уже действуют для определенных категорий граждан, в том числе пенсионеров и лиц с инвалидностью, которые могут бесплатно пользоваться коммунальным транспортом при соответствующем удостоверении.

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