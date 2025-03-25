Подорожание молочных продуктов в Запорожье продолжается, и больше всего цены растут на сыр.

Уже несколько месяцев украинцы наблюдают неустанное подорожание молочных продуктов в Запорожье, сообщает Политика.

По информации аналитиков УКАБ, стоимость сыра начала стремительно повышаться еще с ноября 2024 года, и сейчас достигла в среднем более 590 гривен за килограмм.

Основной причиной подорожания молочных продуктов. Запорожье являются сезонные колебания, подкрепляемые изменениями температурных и климатических условий. Учитывая это, с конца ноября прошлого года цены на этот товар не прекращают свой рост. Да, если еще в конце прошлого года цена на килограмм голландского - составляла 469 гривен, то сейчас она увеличилась до 592 гривен. То есть потребителям приходится платить на 123 гривны, или на 22% больше.

При этом стоит отметить, что стоимость масла, йогуртов и других изделий из молока также выросла, что сказывается на кошельках покупателей.

Аналитики УКАБ отмечают, что в ближайшее время будет наблюдаться некоторая стабильность без резких колебаний в стоимости. Ожидается, что увеличение надоев молока с началом тепла (конец апреля) поможет сбалансировать рынок и приведет к снижению стоимости на ряд товаров.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.