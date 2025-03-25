Близится окончание отопительного сезона в Запорожье в 2025 году, и жителей просят быть готовыми уже сейчас.

Окончание отопительного сезона в Запорожье зависит от погодных условий, поэтому жители города активно следят за ситуацией, сообщает Политека.

С начала марта в области наблюдается значительное потепление, однако отключат отопление только после стабильного повышения температуры.

Согласно прогнозам, температура воздуха в городе в ближайшие дни будет колебаться, и к концу марта ожидается похолодание. Однако, по прогнозам метеорологов, настоящее тепло придет в конце этого месяца или начале апреля. Это и станет основополагающим фактором для того, чтобы наступил окончание отопительного сезона в Запорожье.

Иван Федоров, глава областной военной администрации, отметил, что батареи в домах выключат именно в этот период. Официально тепло отключается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8°C в течение трех дней подряд. Исходя из этого, конечная дата отключения тепла может прийтись на вторую часть этой недели или на начало апреля 2025 года.

К слову, некоторые общины области уже сделали это. Так, в Степненском сельском обществе батареи были отключены ранее.

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