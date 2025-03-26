Денежная помощь в Запорожье в размере 3600 грн. в месяц на каждого члена домохозяйства будет выплачиваться в течение трех месяцев, сообщает Politeka.net.

Эстонский совет по делам беженцев сообщает об открытии онлайн-регистрации на многоцелевые выплаты жителям приоритетных регионов.

Предоставляется уязвимым категориям населения. Однако программа также поддерживает уязвимые категории населения, проживающих в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Первыми подать заявку смогут жители Луганской области, регистрация для них стартует 23 марта в 9:00.

Приоритетные категории, которым предоставляется денежная помощь в Запорожье:

Одинокие родители

Семьи, где женщина является единственным кормильцем

Беременные женщины

Семьи с тремя и более детьми

Домохозяйства с детьми до двух лет

Лица с инвалидностью I-II группы

Пожилые люди (60+)

Семьи, потерявшие жилье или пострадавшие от боевых действий

Как подать заявку?

Проверить соответствие критериям

Зарегистрироваться онлайн (ссылка будет доступна с момента открытия регистрации)

Ожидать рассмотрения заявки (до трех недель)

Получить выплату на банковский счет или через отделение банка/почты

Важные условия:

Выплаты оказывается не чаще одного раза в год.

Лица, получающие деньги от других гуманитарных организаций, не могут быть участниками программы.

Домохозяйства, недавно пережившие эвакуацию или обстрелы, могут обращаться к местным властям для получения срочной помощи.

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