Денежная помощь в Запорожье в размере 3600 грн. в месяц на каждого члена домохозяйства будет выплачиваться в течение трех месяцев, сообщает Politeka.net.
Эстонский совет по делам беженцев сообщает об открытии онлайн-регистрации на многоцелевые выплаты жителям приоритетных регионов.
Предоставляется уязвимым категориям населения. Однако программа также поддерживает уязвимые категории населения, проживающих в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.
Первыми подать заявку смогут жители Луганской области, регистрация для них стартует 23 марта в 9:00.
Приоритетные категории, которым предоставляется денежная помощь в Запорожье:
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Одинокие родители
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Семьи, где женщина является единственным кормильцем
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Беременные женщины
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Семьи с тремя и более детьми
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Домохозяйства с детьми до двух лет
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Лица с инвалидностью I-II группы
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Пожилые люди (60+)
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Семьи, потерявшие жилье или пострадавшие от боевых действий
Как подать заявку?
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Проверить соответствие критериям
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Зарегистрироваться онлайн (ссылка будет доступна с момента открытия регистрации)
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Ожидать рассмотрения заявки (до трех недель)
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Получить выплату на банковский счет или через отделение банка/почты
Важные условия:
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Выплаты оказывается не чаще одного раза в год.
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Лица, получающие деньги от других гуманитарных организаций, не могут быть участниками программы.
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Домохозяйства, недавно пережившие эвакуацию или обстрелы, могут обращаться к местным властям для получения срочной помощи.
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