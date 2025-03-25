Графики отключения света в Запорожье на 26 марта 2025 г. предусматривают плановые ремонты, что повлияет на жителей города.

26 марта 2025 г. запланированы графики отключения электроэнергии в Запорожье в связи с ремонтными работами на электрооборудовании, сообщает Politeka.

В этот день обесточивание продлится с 09:00 до 17:00 в нескольких районах города. С 09:00 до 13:00 свет не будет подаваться по проспекту Инженера Преображенского (дома №9, 11), а также на улицах Запорожского Казачества (дома №16а, 17а, 19а, 21а, 25), ул. Центральной (дома №25, 25В), ул. Ивана Богуна (дома №12-16, 13-49, 18-50, 51-67).

Также планируется отсутствие света в районах улиц: Академика Вернадского, Коврова, Музыкальная, Слобожанская, Трудовая, Красной Калины, Юности и других. Согласно графикам такие мероприятия являются частью плана ремонтов, направленных на повышение стабильности электроснабжения и обновление инфраструктуры.

Графики отключения света в Запорожье на 26 марта 2025 могут повлиять на работу общественных учреждений и предприятий, поэтому жители города должны учесть эти временные ограничения. Следует отметить, что энергетики будут работать над устранением неполадок, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение после завершения ремонтов. Жителям следует быть готовыми к возможным перебоям в подаче электроэнергии и проверять актуальность информации.

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