Цены на карпа, селедку и скумбрию снова выросли, что свидетельствует о подорожании рыбы в Запорожье.

Подорожание рыбы в Запорожье уже можно считать стойким трендом, сообщает Politeka.

За последний месяц цены на основные виды рыбных товаров значительно выросли, что влияет на кошельки потребителей. Так, корп живой в разных торговых сетях стоит от 139 грн за кг в Ашане до 161,20 в Мегамаркете. Средняя цена на карпа по сравнению с февралем этого года выросла на 4,60 гривен и составляет 150,10 за кг. Рост стоимости этого продукта отмечается также в других магазинах: например, в Мегамаркете цена на карпа живого достигает 161,20 грн.

Что касается карпа , то его стоимость колеблется от 169 гривен в Ашане до 221,60 в Мегамаркете. С начала марта средний ценник на этот продукт вырос на 6,30, а теперь составляет 195,30 грн, что также свидетельствует о подорожании рыбы в Запорожье. Другие популярные рыбные продукты также стали дороже: селедка слабосоленая подорожала на 4,33 гривен и теперь стоит 197,00. Последние изменения на рынке рыбы также коснулись свежей кумбрии , цена которой выросла на 16,30 и составляет 215,30.

Такое повышение цен может быть вызвано экономическими факторами, в частности, увеличением стоимости кормов, ростом транспортных расходов и другими факторами, влияющими на рынок продовольствия.

Если тенденция сохранится, можно ожидать дальнейшего роста ценников.

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