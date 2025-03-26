Прогноз погоды в Запорожье на 27 марта обещает пасмурный день без осадков с умеренным теплом и благоприятными условиями для прогулок.

Прогноз погоды в Запорожье на 27 марта обещает пасмурный день без осадков, что создает комфортные условия для прогулок на свежем воздухе, сообщает Politeka.

Восход в 05:28, заход – в 18:02. Утром температура составит +6°C, а к полудню столбики термометров повысятся до +13°C. Температура днем ​​достигнет +16°C, а к вечеру снизится до +13°C. Ветер в этот день будет умеренным до 2 м/с, что делает погоду приятной для пребывания на улице. Влажность воздуха утром достигает 93%, однако к обеду снижается до 38%, что свидетельствует о снижении влажности к середине дня.

Исторически за последние 130 лет максимальная температура в этот день составляла +21°C, зафиксированная в 1983 году, а минимальная температура достигала -7°C в 1997 году. Эти температурные колебания подчеркивают, что условия на 27 марта могут быть достаточно изменчивыми.

Согласно народному прогнозу погоды в Запорожье на 27 марта, если на этот день приходится гром, лето обещает быть плодородным, а если уровень воды в реках не вырастет, ожидается жаркое и сухое лето. Учитывая эти народные наблюдения, жителям следует быть готовыми к изменению климатических условий, которые могут повлиять на дальнейшие погодные тенденции в регионе.

Несмотря на облачность, жители города могут ожидать благоприятных условий для прогулок и активного отдыха на открытом воздухе.

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