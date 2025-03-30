Работа в Запорожье предлагается специалистам в производственном секторе и строительной отрасли.

Часто работа в Запорожье предлагается с возможностью бронирования работников, в основном в области производства и строительства, сообщает Politeka.net.

На платформе для поиска работы Work.UA в Запорожье доступно 130 вакансий с бронированием.

Большинство из них — в производственном секторе, где компании ищут электромонтеров, токарей, слесарей, маляров и инженеров. Заработная плата варьируется от 20 до 40 тысяч гривен.

Также востребованы специалисты в строительной отрасли. Для них предлагаются зарплаты от 20 до 35 тысяч гривен в зависимости от должности.

Рассмотрим несколько примеров. Рабочее предложение от компанинии Спец Энерго Системы на вакансию маляра. Зарплата в должности – 24 тысячи. График с 08.00 до 17.00 также возможен индивидуальный график (обсуждается дополнительно).

Требования к кандидату:

Опыт маляром порошковой покраски от 2 лет;

Знание технологии порошковой покраски;

Умение работать с разными типами красок (гладкие, текстурные, полиэфирные, эпоксидные и т.п.) и окрасочным оборудованием (электростатический и трибостатический метод);

Ответственность и ориентированность на результат.

Также работа в Запорожье есть и для рабочего производства продукции предприятия Укрграфит. Работодатель обещает обучение в процессе. Однако опыт на металлургическом предприятии желателен.

Условия:

заработная плата до 40000 грн. (без вычета налогов) в зависимости от квалификации и выполнения норм выработки;

официальное бронирование для военнообязанных;

полный социальный пакет;

бесплатное проживание в общежитии (с супругой).

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