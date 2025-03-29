Тарифы в Запорожье, если и придется повышать, то тогда нужно менять украинское законодательство.

На рынке газа для населения действуют 9 поставщиков, а электроэнергию раздают по нескольким фиксированным ценам - известно, какие тарифы в Запорожье будут действовать в апреле, сообщает Politeka.net.

В 2025 году стоимость газа для населения не изменятся. Согласно действующему законодательству, повышение стоимости невозможно. Даже в случае завершения военного положения в ближайшие месяцы, запрет продлится еще полгода.

Так, "Нефтегаз" будет продавать газ по цене 7,96 грн за кубометр. Для повышения стоимости до завершения военного положения нужно изменять закон, требующий принятия решения через парламент и подпись президента, являющегося сложным политическим шагом.

Цены на электроэнергию будут оставаться неизменными до конца апреля 2025 года, согласно постановлению правительства № 632 от 31.05.2024, и составят 4,32 гривен за кВтч.

Однако с 1 мая будет упразднен специальный тарифный план на электроэнергию для потребителей с электрическим отоплением. Сейчас для таких потребителей цена составляет 2,64 грн.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №37 от 17 января 2025 года, фиксированные тарифы в Запорожье для потребителей с электроотоплением на период с 1 октября по 30 апреля включительно будут такими:

Для объема потребления до 2000 кВтч — 2,64 гривен,

Для потребления более 2000 кВтч — 4,32 гривен.

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