Прогноз погоды в Запорожье на 28 марта сулит дождь ночью и утром, облачность в течение дня, но температура будет теплой.

Прогноз погоды в Запорожье на 28 марта обещает пасмурный день с утренними осадками, сообщает Politeka.

Ночью и утром ожидается мелкий дождь, однако к обеду осадки прекратятся, и температура поднимется до +16°C.

В ночные и утренние часы термометры будут показывать +9°C, днем ​​воздух прогреется до +16°C, а вечером температура снова снизится до +12°C. Ветер умеренный, скорость будет колебаться от 2,2 до 3,9 м/с. Атмосферное давление будет оставаться стабильным – 751–752 мм рт. ст., влажность будет высокой, особенно утром (до 88%).

По народным приметам погоду 28 марта определяют птицы и весенние воды. Если в этот день течет медленная вода, то год обещает быть непростым. А если возвращаются чайки, то можно ждать быстрого потепления.

Интересно, что за последние 130 лет температура 28 марта в городе колебалась от –6°C (в 2011 и 2020 годах) до рекордных +21°C (в 1983 году). Таким образом, прогноз погоды в Запорожье на 28 марта демонстрирует, что весна постепенно начинает проявляться, несмотря на утреннюю прохладу и дождь.

Даже несмотря на утреннюю непогоду, вторая половина дня подарит теплые весенние ощущения и возможность насладиться комфортными условиями и выйти на прогулку с родными и близкими людьми.

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