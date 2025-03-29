Узнайте, где найти бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье и кто может не него рассчитывать.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье есть и в разных районах города, сообщает Politeka.

Эти места доступны в разных районах города, что позволяет внутренне перемещенным лицам найти убежище рядом с необходимыми инфраструктурными объектами.

В частности, в городе доступны следующие адреса: ул. Победы, 63, ул. Независимая Украина, 80-А и ул. Сарматская, 2а, где предлагаются комнаты для ВПЛ. В городе также есть другие возможности проживания, в частности на ул. Каховская, 26, ул. Фанатская, 22 и ул. Центральная, 19-Б.

Кроме того, есть модульный городок, который может принять до 2000 человек. На май здесь было доступно еще около 800 мест для новых жителей.

Чтобы получить больше информации о возможностях размещения и заселения, ВПЛ могут обращаться в организации, предоставляющие жилье или волонтеров. Вот некоторые контактные данные:

ООО «Украинский центр недвижимости» – ул. Победы, 63, тел. (061) 789-00-22 .

Коммунальное предприятие «Запорожремсервис» – ул. Независимая Украина, 80-А, тел. (061) 285-34-67 .

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье помогает людям, вынужденно покинувшим свои дома, получить временное убежище в трудные для государства и украинцев времена.

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