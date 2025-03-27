После окончания отопительного сезона в Запорожье коммунальщики приступят к гидравлическим испытаниям теплосетей.

Окончание отопительного сезона в Запорожье скоро начнется – местные власти определились с датой перекрытия батарей, сообщает Politeka.net.

Официально период отопления завершается в городе 27 марта. Поскольку за последние три дня среднесуточная температура превышала +8°C, городские власти приняли решение об отключении тепла.

Как сообщила и. городского головы Запорожья Регина Харченко в своем телеграмм-канале после окончания отопительного сезона в Запорожье коммунальщики начнут гидравлические испытания теплосетей. Это позволит выявить и устранить возможные недостатки.

Также запланировано проведение масштабных ремонтных работ: капитальный ремонт четырех котлов, монтаж тысячи единиц запорной арматуры, замена трех насосов и обновление 11 км трубопроводов. После завершения этих работ система протестируется повторно, чтобы обеспечить ее надежную подготовку к зиме 2025-2026 годов.

Напомним, что по отношению к населению тарифы на отопление в городе остаются неизменными –1655 гривен за одну гигакалорию. Это те тарифы, которые действовали по состоянию на 24 февраля 2022 года. Законом Украины заморожены тарифы для населения на период действия военного положения.

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