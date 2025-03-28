Узнайте, где будут введены графики отключения света в Запорожье 28 марта.

Из-за срочных и плановых ремонтов электрооборудования введены графики отключения света в Запорожье 28 марта , сообщает Politeka.

В связи с этим жители ряда улиц и районов города могут временно остаться без энергоснабжения своих домов.

В частности, с 9.00 до 17.00 будет проводиться плановый ремонт на бул. Центральном, где отключения затронут дома по адресам 10, 12, 12А, 14, 8, 8А, а также на улице Патриотическая, 54А, и улице Адмирала Ушакова в пределах 166А-208.

Срочные ремонты электрооборудования устроят также на других улицах. С 9:00 до 12:00 света не будет на шоссе Ореховское (д. 12), а с 11:00 до 13:00 отключения планируются по ул. Виноградной (д. 84), ул. Зерновая, Котляревская, Курганная, Панаса Мирного, Петра Третьяка, Прогрессивная и других прилегающих районах.

С 13:00 до 15:00 срочные работы по ремонту электрооборудования пройдут по ул. Пейзажный (Ленская), 20а.

Жители указанных районов просят учесть графики отключения света в Запорожье 28 марта и обеспечить необходимые условия для бесперебойной работы ремонтных бригад.

Следить за обновлениями и уточнениями об отсутствии света горожанам советуют на официальных страницах местных энергетических компаний.

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