Предоставляется денежная помощь в Запорожье только определенным категориям украинцев, отвечающих ряду критериев.

Денежная помощь в Запорожье предоставляется части украинцев – они могут подать заявку на получение новых выплат – только нужно заполнить онлайн-форму, сообщает Politeka.net.

Благотворительный фонд «Право на защиту» при финансовой поддержке УВСК ООН объявил о старте приема заявок.

Внутри перемещенным лицам (ВПЛ) и вернувшимся из-за границы украинцам предоставляется денежная помощь в Запорожье на аренду сроком на шесть месяцев.

Кроме Запорожья, деньги предоставляются тем, кто зарегистрирован в Киеве, Киевской области, Днепропетровской, Кировоградской или Полтавской областях.

Условия получения:

Проживают в местах временного пребывания, в частности: МТП, которые включены в официальный перечень Кабмина (постановление № 930); МТП, имеющие другое назначение (детские сады, школы, медицинские учреждения), но не приспособленные для продолжительного проживания; Модульные городки.

Вернулись из-за границы и проживают в арендованном жилье с плохими условиями.

Вернулись из-за границы и проживают в арендованном жилье под риском выселения.

Основные требования к претендентам:

Претенденты должны иметь план, как они будут способны платить аренду по истечении периода поддержки (трудоустройство, подработка, собственный бизнес или получение новых профессиональных навыков).

Участники должны самостоятельно найти жилье и оплатить первые два месяца аренды (эти расходы будут компенсированы).

Участие в программе могут принять только те, кто не получал государственные субсидии на аренду жилья.

Нужно заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке .

Горячая линия фонда: 0800750104.

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