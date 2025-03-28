Прогноз погоды в Запорожье на 29 марта сулит теплый, но облачный день с возможным дождем вечером.

Прогноз погоды в Запорожье на 29 марта сулит облачные условия в течение всего дня, сообщает Politeka.

Хотя большая часть суток пройдет без осадков, к вечеру ожидается дождь. Температура воздуха ночью будет +7…+10°C, утром – до +12°C. Высокие показатели прогнозируются днем, когда термометр поднимется до +16°C. Вечер возвратит прохладу, и температура снизится до +11°C.

По данным синоптиков, в сутки ветер усилится: утренние показатели в 3–4 м/с возрастут до 6 м/с во второй половине дня. Давление воздуха будет оставаться стабильным и будет колебаться в пределах 748–750 мм рт. ст. Влажность будет меняться в зависимости от времени суток: с 85% ночью до 44% днем ​​и снова поднимется до 75% вечером.

Теплый солнечный день - хороший знак: по приметам, такая погода обещает мягкую и теплую весну. Считалось, что если весенний снег тает благодаря солнечным лучам, а не дождям, это символизирует богатый урожай.

По прогнозу погоды в Запорожье на 29 марта, день будет теплым, но из-за возможных вечерних осадков лучше взять с собой зонт или дождевик.

Итак, учитывая предсказания синоптиков, от прогулок в этот день лучше воздержаться. Но если выйти на свежий воздух очень хочется, то стоит запастись паральками.

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