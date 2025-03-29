Пасмурная погода и дождливое утро ожидаются в воскресенье, согласно прогнозу погоды в Запорожье на 30 марта.

Прогноз погоды в Запорожье на 30 марта сулит пасмурные условия в течение всего дня, сообщает Politeka.

Согласно синоптическому прогнозу, ночь начнется с мелкого дождя, который усилится рано. Осадки прекратятся до середины дня, но небо будет оставаться затянутым облаками. Температура воздуха будет колебаться от +8°C утром до +14°C днем, а к вечеру снизится до +13°C. Ощутится она немного прохладнее из-за повышенной влажности, которая утром достигнет 92%.

Давление будет оставаться стабильным – 747 мм рт. ст. Скорость ветра будет колебаться от 4 до 4,4 м/с ночью и утром, снижаясь до 2 м/с во второй половине дня. Наибольшая вероятность осадков будет наблюдаться с ночи до утра – около 55%. К вечеру вероятность дождя снизится до минимальных 2%.

Народный прогноз погоды отмечает, что 30 марта обычно активно тает снег, а погодные приметы в этот день определяют будущую весну. Если день кажется теплым, то и весна обещает быть ранней и ласковой. Однако, если преобладает холод, весна может затянуться. Большие потоки воды от таяния снега предвещали раньше дождливое лето, а сухой день – благоприятный урожай.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 30 марта обещает дождливое начало суток, прохлады утром и более теплые часы днем, хотя солнце, вероятно, за облаками не появится.

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