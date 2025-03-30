Прогноз погоды в Запорожье на 31 марта обещает пасмурность с самого утра и до вечера, сообщает Politeka.

Небо затянется облаками с утра и так и останется серым в течение всего дня. Однако синоптики обещают, что осадков не будет. Температура воздуха днем ​​поднимется до +16°C, но из-за густой облачности и высокой влажности в утренние часы будет ощущаться как +9°C.

По прогнозу, в ночное время столбик термометра покажет +9°C, а утром воздух прогреется до +10°C. В дневной период температура достигнет максимальной отметки +16°C, а к вечеру снизится до +12°C. Влажность будет колебаться в течение суток: самый высокий показатель зафиксирован ночью - 96%, днем ​​она снизится до 65%, а вечером снова поднимется до 92%. Давление будет оставаться стабильным на уровне 746-749 мм рт. ст., а ветер будет слабым - не более 2 м/с ночью и вечером. Днем порывы ветра будут достигать 20 м/с.

В этот день в народе ждали возвращения лебедей и цветения первых весенних цветов. Люди верили: если лебеди прилетели раньше, весна будет теплой и быстро наберет обороты. Также этот день считался началом ранних гроз и периодом цветения мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появлялись первые цветы, это считалось признаком теплых первых дней апреля.

Прогноз погоды в Запорожье на 31 марта обещает стабильное, хоть и пасмурное тепло без дождей - можно смело планировать прогулки или выезды на природу.

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