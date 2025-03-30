Синоптики поделились прогнозом погоды в Запорожье на неделю с 31 марта по 6 апреля.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 31 марта по 6 апреля обещает изменения температуры, в частности, ясные дни будут сменяться пасмурными с периодическими дождями, сообщает Politeka.

Уже 31 марта ожидаются умеренно теплые условия с температурой до 16°C днем, а в ночное время - 9°C. Ветер умеренный, без осадков. В народе говорят: если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет теплой.

На 1 апреля в Запорожье будет ясно, без осадков, с температурными показателями до 17°C днем ​​и около 9°C ночью. Согласно народному прогнозу, если в ночные часы не видно звезд, можно ожидать теплой погоды.

2 числа будет безоблачно утром, но с облаками в середине дня. Температура днем ​​может достигать 17°C, а в другую часть суток - 11°C. Согласно народным приметам, это время для первой грозы и цветения березы.

В четверг в городе прогнозируется пасмурность днем ​​с возможными прояснениями вечером. Тепло будет на уровне 15°C днем ​​и 10°C в ночное время.

4 числа тоже будет облачно, но осадков не ожидается. Столбики термометра днем ​​достигнут 16°C, а ночью - 9°C. Народные предсказания говорят, что это будет первый апрельский дождь.

Завершится неделя 5 числа облачностью, хотя и без дождя. Температура днем ​​будет 16°C, а ночью - 9°C.

В последний день недели, воскресенье, Запорожье ожидает ясную погоду утром и вечером с облаками днем. Температурные показатели днем ​​достигнут 15°C, а ночью - 9°C. Народная примета утверждает, что теплая ночная пора предполагает дружную весну.

В целом прогноз погоды в Запорожье на неделю с 31 марта по 6 апреля обещает чередование ясных и пасмурных дней, но без осадков.

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