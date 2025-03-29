Хотя окончание отопительного сезона в Запорожье уже наступило, для коммунальных служб начинается активный этап.

Окончание отопительного сезона в Запорожье началось, ведь уже в течение трех дней среднесуточная температура превышает 8 градусов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности.

Такое решение принято по отключению тепла принято еще 27 марта из-за стабильного потепления – за последние три дня среднесуточная температура превышала +8°C.

После чего концерн "Городские тепловые сети" начнет первый этап гидравлических испытаний. Это важный процесс выявления потенциальных слабых мест в теплосетях и устранения возможных повреждений в межотопительный период.

Кроме того, планируется выполнить ряд необходимых ремонтных работ:

капитальный ремонт четырех котлов;

замена трех насосов, отвечающих за циркуляцию теплоносителя;

обновление 11 тысяч метров магистральных и распределительных трубопроводов;

установление тысячи новых единиц запорной арматуры.

Эти мероприятия имеют большое значение, поскольку по завершении всех ремонтных работ сети пройдут повторное тестирование для уверенности в их готовности к новому периоду 2025-2026 годов. Это позволит избежать аварийных ситуаций и обеспечить надежное теплоснабжение в зимний период.

Хотя окончание отопительного сезона в Запорожье уже наступило, для коммунальных служб начинается активный этап подготовки к следующему периоду.

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