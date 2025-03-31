Прогноз погоды на апрель в Запорожье обещает изменчивые условия с температурными колебаниями и осадками, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, условия в будут вариативными, с периодами дождей, солнечных дней и значительными изменениями температур.

В начале месяца ожидается облачность с минимальными осадками. Столбики термометров днем ​​будут колебаться от +16°C до +18°C, а ночью не опустится ниже +7°C. Ветер преимущественно слабый, до 9 км/ч. Уже с 4 числа погдные условия станут неустойчивыми, возможны кратковременные ливни, а температурные показатели днем ​​опустятся до +15°C.

С 5 по 7-е столбики термометров днем ​​будут оставаться на уровне +15°C, с возможностью гроз в субботу. Сильные осадки ожидаются также на выходных, 6 и 7, когда температура днем ​​снизится до +9°C, а ночные температуры могут опуститься до +1°C.

Середина луны, с 10 по 15 числа, принесет периоды солнечности. Температурные показатели днем ​​будут стабильно держаться на уровне +11°C – +16°C, с возможными кратковременными дождями, однако без значительных ливней. Во второй половине месяца, с 16 числа, дождь будет чаще, а температура днем ​​может подняться до +17°C, но ночью возможны заморозки до 0°C.

Также в середине месяца ультрафиолетовый индекс может достичь аномальных значений, что может представлять опасность, поэтому важно использовать солнцезащитные средства в ясные дни.

В конце месяца, с 25 по 30 число, в Запорожской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки, а столбики термометров днем ​​будут варьироваться от +17°C до +18°C, с возможными локальными ливнями и грозами.

В целом прогноз погоды на апрель в Запорожье обещает неустойчивые условия, с резкими перепадами, дождями и периодами солнечных дней. Поэтому жителям рекомендуется быть готовыми к изменчивости, брать с собой зонтики и не забывать о защите от солнца в солнечные дни.

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