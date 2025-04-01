Предоставляется украинцам денежная помощь в Запорожье, а также в других областях Украины.

Гуманитарная организация Caritas-Spes Ukraine анонсировала запуск нового проекта под названием Emergency Appeal 2025-2026 – благодаря чему будет назначена денежная помощь в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации Facebook.

"Мы рады объявить о старте нового проекта Emergency Appeal 2025-2026! В этом году деятельность будет сосредоточена в 7 центрах (10 ячеек Харьковско-Запорожской и Одесско-Симферопольской епархий)", - отмечают представители Caritas-Spes Ukraine.

В 2025 году в рамках проекта предусмотрены следующие мероприятия:

предоставление многоцелевой выплаты для лиц, пострадавших от боевых действий, а также для уязвимых домохозяйств;

распределение гигиенических наборов для маломобильных граждан в районах, где отсутствует поддержка от других организаций;

поддержка для оплаты жилищно-коммунальных услуг и покупки жесткого топлива.

Назначается денежная помощь в Запорожье, Конотопе, Сумах, Харькове, Славянске, Павлограде, Каменском, Никополе, Белозерке и Херсоне.

Представители Caritas-Spes Ukraine отметили, что проект на стадии запуска, и сейчас ведется работа по согласованию всех деталей. Организация сообщит о начале активностей, а тем временем заинтересованным лицам советуют следить за обновлениями на страницах локальных ячеек в социальных сетях. Информация о старте приема заявок будет обнародована позже.

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