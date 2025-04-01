Синоптики, делая прогноз погоды в Запорожье на 2 апреля, советуют учитывать эти данные для планирования удачного дня.

Днем температура повысится до комфортных 17-19°C, предполагает прогноз погоды в Запорожье на 2 апреля, сообщает Политека.

Метеорологи предупреждают о возможных дождях и порывах ветра. В среду в городе ожидается дождь с кратковременными перерывами на прояснение. Ночью температура снизится до +8°...+10°C, а днем ​​поднимется до +17°...+19°C. Хотя сильные осадки днем ​​не ожидаются, вечер может принести мелкий дождь.

Ветер с северо-запада, скорость которого составит 7-12 м/с, будет создавать ощущение прохлады, несмотря на плюсовые температуры. Прогноз погоды в Запорожье на 2 апреля также передает, что ночью и утром сохраняется повышенная влажность, что может повлиять на общее состояние воздуха.

По данным гидрометеорологов, в ночные часы и до утра влажность воздуха достигнет 100%, а ветер будет слабее днем. Однако с 15:00 ситуация изменится: ветер снова усилится, а вероятность осадков увеличится до 32%. Прогнозируют, что вечером на город могут обрушиться кратковременные дожди, но без серьезных атмосферных явлений.

Среднее атмосферное давление будет оставаться стабильным, снижаясь до 746 мм рт. ст. к вечеру. Синоптики советуют учитывать эти данные для планирования удачной среды.

Для тех, кто интересуется народными приметами, стоит вспомнить, что в этот день наши предки часто украшали свои дома льняными изделиями, развешивая их на улицах и у ворот, а также отмечали начало брачного периода у птиц и возможны первые весенние грозы.

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