В настоящее время в регионе работают 174 котельных из 201 и решение о завершении отопительного сезона в Запорожье и области зависит от многих факторов.

Полное завершение отопительного сезона в Запорожье и области произойдет после того, как будет принято соответствующие решения, сообщает Политека.

Это произойдет тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких последних дней превысила +8°C. Коммунальщики уже готовятся к проведению гидравлических испытаний и ремонтов.

В областном центре тепло перестали подавать 27 марта. Начались важные работы по подготовке теплосетей к следующему периоду.

В настоящее время в Запорожском регионе в работе находятся 174 котельные из 201. Тепло имеют жилые дома и объекты социальной сферы. Батареи выключили только на территории Новоалександровской, Степненской, Таврической и Широковской общин.

Как сообщают в Министерстве развития общин и территорий, обычно полное прекращение подачи тепла в регионе наступает в период с 1 по 10 апреля, учитывая статистику предыдущих лет.

Кроме того, запланированы масштабные ремонтные работы, среди которых капитальный ремонт четырех котлов, замена трех насосов и более 11 тысяч трубопроводов.

После завершения отопительного сезона в Запорожской области ремонтные работы будут продолжаться до осени, а по их окончании проведут повторные тестирования системы. Это необходимо для обеспечения бесперебойной подачи тепла и горячей воды в следующую осень и зиму.

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