Денежную помощь в Запорожье можно получить при подаче заявки.

Денежную помощь в Запорожье могут получить жители города УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Эта помощь доступна для вынужденно перемещенных лиц, а также для тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства, в частности из-за границы. Размер составляет 3600 грн на человека на три месяца, что дает общую сумму 10800 грн на семью.

Чтобы подать заявку, необходимо соответствовать определенным требованиям: не получать выплаты от международных организаций ранее, иметь доход менее 5 400 грн на члена, а также относиться к одной из следующих уязвимых категорий:

Семья с одним из родителей и детьми до 18 лет или с престарелыми (от 55 лет).

Семья, возглавляемая одиноким пожилым лицом (от 55 лет) или таким лицом с ребенком/детями до 18 лет.

Домохозяйство с лицами, которые имеют особые потребности: инвалидность или хронические болезни.

Заявку могут подать и те, кто не получал пособия от УВКБ ООН или других организаций. Однако, если вы получили 2220 грн на человека от другой гуманитарной организации, помощь от УВКБ ООН может быть отказана.

Лица, которые получали денежную помощь в Запорожье как ВПЛ более трех месяцев назад и после этого вернулись на постоянное место жительства в Украине, также имеют право подать заявку при наличии уязвимости.

Процесс подразумевает собеседование с партнером УВКБ ООН. Для подачи заявки необходимо подать следующие документы:

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Налоговый номер.

Свидетельство о рождении детей (при наличии).

Номер банковской карты для выплаты пособия (карты есть Поддержка не подходят).

Документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

Телефонный номер для контакта.

Для сбора данных необходимо, чтобы все члены семьи присутствовали.

Деньги будут перечислены на гривневый банковский счет главы домохозяйства через финансовые учреждения Rapyd или Western Union. Выплата будет производиться сразу за три месяца.

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