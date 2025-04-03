Прогноз погоды в Запорожье на 4 апреля обещает облачную погоду в течение всего дня, сообщает Politeka.

Утром температура воздуха составит около +11°C, а днем ​​поднимется до +17°C. Вечер принесет небольшое понижение температурных показателей до +14°C. Давление в атмосфере будет оставаться стабильным, а влажность будет колебаться от 42 до 86%. Ветер будет умеренным, со скоростью до 3 м/с, что создаст ощущение легкой прохлады. Осадков в Запорожье в этот день не ожидается.

День будет спокоен и комфортен для прогулок. Хотя небо будет облачным, дожди не угрожают и к вечеру температура будет оставаться в пределах комфортного уровня.

Согласно народному предввещанию, этот день является ярким примером теплой весенней атмосферы, когда солнце начинает активно прогревать землю, а с крыш начинает капать вода: "В полдень сосульки пускают в снег слезы жгучие". Это подтверждение того, что весна уже вступила в свои права.

Также народная примета гласит: "Первый апрельский дождь воза золотого стоит". Однако в Запорожье на 4 апреля не будет дождей. Потому этот день будет идеальным для прогулок на свежем воздухе. Поэтому горожанам советуют принять это во внимание и воспользоваться такой возможностью.

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