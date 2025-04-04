Синоптики уже опубликовали прогноз погоды в Запорожье на 5 апреля, стоит узнать об этом больше.

Прогноз погоды в Запорожье на 5 апреля обещает облачную погоду, сообщает Politeka.

Ночь и утро пройдут без осадков, но днем ​​начнется дождь, который закончится к вечеру. Температура воздуха утром будет +11°С, днем ​​поднимется до +15°С, а ближе к ночи снизится до +12°С.

Атмосферное давление будет постепенно уменьшаться – от 749 мм рт. ст. ночью до 741 мм рт. ст. вечером. Влажность воздуха будет высокой: утром до 99%, днем ​​– 76%, а вечером – 72%. Ветер южный, 2-5 м/с. Вероятность осадков будет расти в течение дня, достигая 60% во второй половине дня. Однако учитывая температурный режим, осадки ожидаются в виде дождя, без снега. К вечеру осадки постепенно прекратятся, но влажность воздуха будет оставаться высокой.

За последние 130 лет максимальная температура в этот день в городе составила +23 ° С (1975), а самый низкий показатель был зафиксирован в 1963 и 2021 годах - тогда температура опускалась до -2 ° С.

Народные приметы свидетельствуют: если перелетные птицы летят дружными стаями, весна будет теплой.

Так что прогноз погоды в Запорожье на 5 апреля предусматривает переменный день с дождем, поэтому стоит иметь при себе зонтик или отложить прогулки на другой, более теплый день.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.