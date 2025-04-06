Украинцы могут узнать графики отключения света в Запорожье и области с 7 по 13 апреля.

Отключение света в Запорожье и области с 7 по 13 апреля будут производиться из-за плановых и срочных работ по ремонту электрических сетей, сообщает Politeka.

Жителей города и региона предупреждают об изменениях подачи электроэнергии в указанный период.

В частности, расписание будет следующими:

7 числа с 09:00 до 17:00 подачу электричества прекратят на улицах Гоголя (дома № 1-7, 2-6, 4-8), Медная (дома № 1-7 нечетные, 7а, 2, 4, 6), 8 Марта (дома № 3, 5-9)

8.04 с 09:00 до 17:00 не будет на ул. Михайлова (дома №1-6), Центральная (дома №3, 5), Севастопольская (дома №13-17);

9 числа с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся улицы Озерная (дома №1, 3, 5) и Поручика Кошки (дома №7, 9, 11).

Кроме запланированных отключений, на территории города и области могут возникнуть срочные перебои с электроснабжением, в частности, в районах вблизи промышленных предприятий и основных магистралей.

Что касается Запорожского района, то ситуация там такова:

7 апреля с 09:00 до 17:00 отключать будут на улицах Луговой (дома №1, 3, 5, 7) и Промышленной (дома №2-8).

8 числа с 09:00 до 17:00 электроснабжение выключат по ул. Новоселовская (дома №3, 4, 5, 7) и Зеленая (дома №8, 9, 11).

В случае изменения графика или проведения дополнительных работ, жители будут оперативно информированы через официальные каналы городских властей.

Важно! Отключение света в Запорожье и области с 7 по 13 апреля 2025 года – это часть плановых ремонтных работ на энергетических сетях, что позволит улучшить стабильность в будущем.

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