Синоптики уже обнародовали прогноз погоды с 7 по 13 апреля в Запорожье и рассказали о сюрпризах.

Согласно прогнозу погоды с 7 по 13 апреля в Запорожье , осадков будет немного, однако атмосферные изменения в течение недели будут заметны, сообщает Politeka.

Понедельник, 7 апреля начнется пасмурно, без осадков. Температура днем ​​будет держаться на уровне +6°C. Самым теплым этот день был в 1975 году, когда столбик термометра поднялся до +25°C.

Вторник – снова облачно, но сухо. Среднедневные температурные показатели будут достигать +5°C, а ветер усилится до 4,1 м/с. Наши предки заметили, какая погода в этот день будет продолжаться.

Среда принесет короткое прояснение утром, однако тучи быстро снова укроют небо. Столбики термометра поднимутся до +7°C, дождя не ожидается. Из птиц уже возвращаются чибисы – и это, по народным приметам, предсказывает сухие погодные условия.

Четверг – ожидается не только облачность, но и осадки днем, а к вечеру возможен даже со снегом. Температура будет колебаться вокруг +4°C, а влажность достигнет 91% вечером.

Пятница также не порадует солнцем – небо будет пасмурным с дождем после обеда. Температурные показатели не превысят +4°C. Исторический максимум этого дня – +27°C, зафиксированный в 2024 году.

Суббота принесет дождь, однако к вечеру он прекратится. Воздух прогреется до +6°C. Народные приметы говорят: если дикие утки прилетают жирные – весна будет холодная.

Воскресенье завершит неделю облачно, но сухо. Столбики термометров днем ​​достигнут +8°C. По наблюдениям предков, если перелетные птицы молчат – ждать непогоды.

Итак, прогноз погоды с 7 по 13 апреля в Запорожье показывает, что преобладают облачные дни с умеренным ветром, а дожди возможны лишь во второй половине недели. Погодные условия хоть и не экстремальны, однако требуют соответствующей одежды и внимания к температурным изменениям.

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